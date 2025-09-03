Atacado de moda terá residencial e será inaugurado até novembro em Fortaleza

FORTALEZA-CE BRASIL, 27.05.2025 - Visita à Obra do Estação Fashion (João Filho Tavares O Povo) / Crédito: João Filho Tavares

O Estação Fashion, empreendimento de moda atacadista de Fortaleza, terá uma torre residencial, com capacidade de 300 unidades, e a previsão é que o setor de vendas seja inaugurado até novembro deste ano. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado As informações foram divulgadas nesta quarta, 3, durante a visita do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), ao local, acompanhado de comitiva, representantes do Banco do Nordeste (BNB) e de instituições ligadas ao setor de moda e confecção.

Para Eliane Brasil, superintendente da instituição financeira no Ceará, há o objetivo ainda de ajudar todos os empreendedores que quiserem se instalar no local. "E mais do que isso, em qualquer outro empreendimento aqui no centro da cidade, estamos abertos para atender. A agência trabalha bastante." Entenda o projeto residencial Localizado entre as ruas General Sampaio, Castro e Silva e 24 de Maio, a poucos metros do tradicional polo da José Avelino, o empreendimento terá uma torre que será voltada primeiramente para hotelaria, mas que se expandirá para um projeto residencial. A previsão, porém, é de que seja inaugurada apenas em 2028.