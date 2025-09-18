"Ceará tem tudo" para atrair data centers, diz Alckmin

Vice-presidente esteve em Fortaleza nesta quinta-feira, 18 / Crédito: FÁBIO LIMA

A publicação da medida provisória (MP) que estabelece a política nacional de data centers, a Redata, pelo Governo Lula evidenciou que o Ceará apresenta as melhores condições do Brasil para atrair empreendimentos do tipo, segundo afirmou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços Geraldo Alckmin. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado “Isso (a MP) traz soberania digital, incremento à produtividade, fortalece a inteligência artificial, enfim, é um passo importante. E o Ceará tem tudo, cabos, tem energia abundante, energia renovável, então, vem ao encontro de uma vocação do Estado”, destacou em visita à Fortaleza para a 2ª Cúpula Global da Coalizão para Alimentação Escolar.

A água sairá de efluentes sanitários da Região Metropolitana de Fortaleza na Estação de Produção de Água de Reúso (EPAR) e será acessada pelos data centers que optarem por investir no Pecém. “Portanto, nós estamos, no Ceará, avançado no sentido de preocupação com o meio ambiente, de buscar tecnologias que utilizem o mínimo de água e ainda assim avançar ainda mais para garantir que a água que será utilizada será a água tratada do reúso e esgoto da nossa capital”, reforçou o governador. O que diz a política nacional de data centers? Na MP, o governo federal ressalta que mais de 60% dos dados consumidos pelos brasileiros na internet são processados fora do Brasil e ter os centros de dados em território nacional dá mais segurança ao País.