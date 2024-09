MME identifica crescimento de demanda de energia para data center no Ceará

MME identifica crescimento acelerado na demanda de energia elétrica para projetos de Data Centers Crédito: Arkadiusz Warguła | Getty Images

O Ministério de Minas e Energia (MME) registrou um crescimento na demanda de energia a partir de projetos de data centers abertos no Ceará. Os pedidos para este segmento indicam uma demanda máxima que pode chegar a nove gigawatts (GW) até 2035, considerando, ao total, 22 projetos registrados nos estados, além do Ceará, de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Bahia. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Em maio deste ano, as solicitações de acesso ao sistema de transmissão para data centers eram de 12 projetos, com uma demanda máxima de 2,5 GW até 2037.

O valor representa um crescimento de 3,6 vezes no intervalo de apenas quatro meses. Processo O processo se inicia com o pedido ao MME para análise da proposta inicial de conexão, que atesta a solução de menor custo global. A partir desse aval do MME, o interessado pode iniciar o pedido de parecer de acesso junto ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), etapa que antecede a assinatura do contrato de uso do sistema de transmissão.

Ainda para 2024, o órgão indica que a programação de estudos de transmissão da EPE prevê a emissão de novos relatórios que irão mostrar expansões adicionais que possibilitem a conexão de volumes maiores de demanda nas regiões candidatas a receber os projetos. Atualmente, metade dos processos para acesso à Rede Básica de Data Centers do Sistema Interligado Nacional (SIN) já receberam portarias. Os outros ainda tramitam em etapas intermediárias de estudo e análise, em que é avaliado o ponto ótimo de conexão na rede, com base em critérios técnicos e econômicos.