Lula assinou MP para instalar Data Center no Pecém, diz Camilo Santana

O presidente Lula assinou Medida Provisória para permitir a instalação do Data Center do Pecém. A informação foi dada nesta sexta-feira (18/07) pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

Liderado pela empresa Casa dos Ventos, o Data Center do Pecém é um projeto ambicioso que está sendo desenvolvido no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, no Ceará, com investimentos estimados em R$ 50 bilhões. Visa atrair grandes empresas de tecnologia para processar seus dados no local, utilizando energia renovável.