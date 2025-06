Data center de R$ 50 bilhões no Ceará recebe aval para se ligar à rede de energia do País

Fachada de um dos dois prédios que vão compor o projeto de data center da Casa dos Ventos no Pecém / Crédito: Memorial Descritivo de Arquitetura, LZA, 2024/Casa dos Ventos

O projeto da Casa dos Ventos no Ceará Data Center Pecém II, de R$ 50 bilhões, avançou uma etapa para poder funcionar, com o aval da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para acessar a rede básica de energia do País. O despacho da Aneel foi publicado no Diário Oficial da União e detalha os pontos de conexão e infraestruturas envolvidas para o acesso ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

A publicação também estabelece as obrigações da empresa, como responsabilidades de projeto, execução, fiscalização e cumprimento de contratos e normativas ambientais. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Ainda especifica as condições sob as quais a autorização pode ser revogada, incluindo o não cumprimento de regras ou a falta de efetivação do acesso até uma data limite. Marília Brilhante, diretora da Energo Soluções em Energias, explica que a única questão é que, apesar de o projeto poder chegar a 567 megawatts (MW) no futuro, neste primeiro momento, a conexão permitida ainda é de 300 MW. Mas para isso é preciso fazer reforços na infraestrutura de energia para fazer essa conexão, do equipamento que ficará instalado na Zona de Processamento de Exportação (ZPE), que fica no Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

"Depois que eles iniciarem as obras de reforço, quando tiverem prontas e os testes tiverem sido feitos, eles assinam com a CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica) como autoprodutores, provavelmente, ou vão comprar energia do mercado livre. Aí é que vão poder se conectar de fato e passar a operar", complementou a especialista. Infraestrutura: como o data center vai se ligar Para se ligar ao sistema nacional, será preciso seccionamento da linha de transmissão (LT) 500 kV Pecém II – Pacatuba. Este é um empreendimento de alta tensão, que faz parte do sistema de transmissão de energia elétrica que interliga a subestação Pecém II à subestação Pacatuba.

Foi criada após um entroncamento da subestação Pacatuba, resultando na divisão da linha original em duas novas: Fortaleza II – Pacatuba e Pecém II – Pacatuba. A ideia da separação foi otimizar o fluxo de energia e ampliar a infraestrutura elétrica da região. Em suma, a LT 500 kV Pecém II – Pacatuba, juntamente com outras linhas e subestações, aumenta a capacidade de transmissão de energia e reduz a possibilidade do “curtailment” no Nordeste. Na tradução para o português, o processo é quando há corte da geração de energia, sobretudo quando usinas de fontes renováveis, como solar e eólica, produzem acima da capacidade que a rede de energia elétrica brasileira pode aguentar.

Justamente o caso que aconteceu em 2023, quando teve apagão no Brasil, sendo apontada uma falha no sistema de transmissão por excedente de energia renovável gerada. Ou seja, este aval ao data center teve de avaliar o critério de não sobrecarregar a rede nacional. Portanto, para ter a ligação de energia, o data center contará com dois meios. Uma é divisão da subestação já existente, que ocorrerá na futura Subestação (SE) Pecém III. O local está a aproximadamente 6,89 km da SE Pecém II e a 60,3 km da SE Pacatuba.