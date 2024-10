Novo data center na Praia do Futuro terá investimento de R$ 550 milhões

Obras do data center Mega Lobster deverão ser concluídas em 2025. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

O projeto estadual, no entanto, ainda está em fase de discussões dentro das secretarias do governo, mas busca dialogar e formar parcerias com empresas, a fim de verificar a possibilidade de uma nova Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no setor de tecnologia, a qual pode atrair novos investimentos. “Ao nosso ver, nos parece que é provável que uma ZPE pudesse ajudar muito o setor a se desenvolver, mas precisamos conversar primeiro com o setor para saber das pessoas envolvidas se o que estamos discutindo e imaginando (é propício)”, explicou Elmano, no evento de lançamento da Pedra Fundamental do Mega Lobster, para consagrar o início dos trabalhos. O Mega Lobster faz parte de um plano de investimento da Tecto mais robusto, de US$ 1 bilhão. Crédito: Tecto/V.Tal

Já o diretor-presidente (CEO, em inglês) da Tecto, Pedro Henrique Fragoso, detalhou que o Ceará já é um hub de conectividade internacional devido aos cabos submarinos na região, os quais possibilitam a troca de tráfego global de informações. Estão previstos 350 empregos diretos no pico de construção do Mega Lobster e outros 500 postos entre diretos e indiretos, de acordo com Pedro. A expectativa é que as obras sejam concluídas em 2025. Expansão da Tecno, da V.Tal, no Ceará deve permanecer. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

O Mega Lobster faz parte de um plano de investimento da Tecto mais robusto, de US$ 1 bilhão, para a expansão do parque de data centers pelo Brasil, no intuito de atender demandas diversas em relação ao armazenamento de um grande volume de dados. “Essa convergência se torna um fator importante à medida que as cargas de trabalho de inteligência artificial e nuvem contam com uma arquitetura mais distribuída, visando maior proximidade ao usuário final e suas aplicações”, conforme o CEO.

Questionado sobre os desafios da construção de uma usina de dessalinização na Praia do Futuro, que foi alvo de protestos do setor de telecomunicações devido à proximidade aos cabos submarinos, Pedro afirmou que o evento já foi superado, e que tem planos de continuar expandindo no Ceará.