Elmano trata em Brasília sobre polo automotivo e data center

Elmano de Freitas também citou obras do Eixão das Águas / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O governador do Ceará Elmano de Freitas (PT) se reuniu nesta terça-feira, 16, em Brasília, com os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar da estruturação do polo automotivo estadual, da atração de data centers e das obras da ferrovia Transnordestina, entre outros temas. Elmano reforçou que o Polo Automotivo do Ceará (Pace) deve iniciar em breve a produção de carros elétricos e acrescentou que a visita representa uma garantia de investimentos para o Estado. O empreendimento, estimado em R$ 400 milhões, vai produzir o primeiro modelo de veículos elétricos da General Motors no Brasil.