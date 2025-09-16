Elmano trata em Brasília sobre polo automotivo e data center

Elmano tem reunião em Brasília para tratar de polo automotivo, data center e TransnordestinaGovernador cearense se reuniu nesta terça-feira, 16, com os ministros Rui Costa e Fernando Haddad
O governador do Ceará Elmano de Freitas (PT) se reuniu nesta terça-feira, 16, em Brasília, com os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar da estruturação do polo automotivo estadual, da atração de data centers e das obras da ferrovia Transnordestina, entre outros temas.
Elmano reforçou que o Polo Automotivo do Ceará (Pace) deve iniciar em breve a produção de carros elétricos e acrescentou que a visita representa uma garantia de investimentos para o Estado. O empreendimento, estimado em R$ 400 milhões, vai produzir o primeiro modelo de veículos elétricos da General Motors no Brasil.
Sobre a Transnordestina, o governador ressaltou que, em breve, serão lançados novos trechos da obra. No próximo dia 23 de outubro, a ferrovia vai começar a transportar mercadorias entre o interior do Piauí e o município de Iguatu, no Ceará. Serão transportadas, em fase de testes, 600 toneladas de grãos.
"Daqui a pouco vamos lançar mais dois trechos da Transnordestina, obra muito importante de infraestrutura, em parceria e obra concessionária do governo federal”.
Data Center
Outro ponto tratado é a política de data center. Elmano explicou que o Governo Federal tem discutido medida provisória para atração desses investimentos para o Brasil.
"Isso é uma decisão a ser tomada com o presidente da República. Nós estamos aqui, seja com o ministro Haddad, seja com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, muito esperançosos de que, muito em breve, se lance essa política”, concluiu.
Ele reforça que esta é uma ação que interessa ao Ceará. "Nós temos feito muito esforço para a atração de data centers para o Nordeste, para o Brasil e também para o Ceará. E posso dizer que a reunião, seja com o ministro Rui Costa, seja com o ministro Haddad, foi muito positiva. Nós estávamos de mãos dadas para garantir investimentos: alguns que já estão em curso e outros que estamos atraindo para o Nordeste e para o Brasil”, pontuou o governador.
Ele reforça que o projeto de data center tem uma previsão de mais de R$ 100 bilhões de investimento no Ceará, mas com facilidade de outros aportes para o país e para o Nordeste”, listou o governador.
(com informações de Maria Luíza Santos/Especial para O POVO)
