Comércio varejista do Ceará cresce acima do Brasil julho/2025

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 10-01-2024: Mudanças no Pix têm alterado ou podem alterar as dinâmicas do comércio, movimentação de pessoas no Centro em compras. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

O volume de vendas do comércio varejista do Ceará cresceu 0,2% na passagem de junho para julho, com resultado superior à média nacional, que caiu 0,3%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada nesta quinta-feira, 11 de setembro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Foi o 7º melhor resultado do País, em empate com o Rio de Janeiro. No Nordeste, Alagoas, Sergipe e Bahia tiveram índices maiores. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Ante igual mês do ano passado, julho de 2025 apresentou alta de 2,1% no volume de vendas do comércio varejista local, no 13º lugar nacional e 6º do Nordeste. À frente ficaram Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Neste período de análise, cinco dos oito setores investigados ficaram positivos: Combustíveis e lubrificantes (5,9%)



Tecidos, vestuário e calçados (0,8%)



Móveis e eletrodomésticos (0,8%)



Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (11,6%)



Outros artigos de uso pessoal e doméstico (1,9%) Negativaram as atividades de: Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-0,5%)



Livros, jornais, revistas e papelaria (-20,1%)



Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (-6,9%) Outra referência é o acumulado do ano, de janeiro a julho, com um salto de 3% no volume de vendas do comércio varejista cearense, em 8º do País e 3º do Nordeste, em seguida de Paraíba e Alagoas.

E nos últimos doze meses contados até julho de 2025, o avanço do setor, segundo a PMC do IBGE, foi de 4,4%, repetindo a 8ª colocação nacional, mas em 4º da Região, pois Piauí, Paraíba e Alagoas superaram o Ceará. Volume de vendas do comércio varejista ampliado no Ceará Já no volume de vendas do comércio varejista ampliando cearense, que abrange veículos, motos, partes e peças, além de material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo, o resultado foi positivo em 1,9% na passagem de junho para julho. Figurou em 11º lugar do País, empatando com Paraíba, mas atrás de Pernambuco e Bahia, quando considerado o Nordeste.

Julho de 2025 frente a julho de 2024 apresentou crescimento de 3,5%, em 5º no ranking brasileiro, mas 1º da Região No acumulado de janeiro a julho, o avanço registrado foi de 4,7%, sendo 3º nacionalmente e 2º localmente, perdendo apenas para a Paraíba. Por último, nos 12 meses contabilizados até julho, o índice do comércio varejista ampliado ficou em 5,6%. É a 4ª posição no Brasil e 2ª do Nordeste, com Paraíba à frente.



Nesta base de análise temporal, as atividades de veículos e motos, partes e peças e de atacado especializado de produtos alimentícios, bebidas e fumo acumularam altas de 3,9% e 7,4%, respectivamente. Já material de construção acumulou perda de 4,2%.