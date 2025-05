Econômicos puxam alta nas vendas do mercado imobiliário cearense, de janeiro a abril

Os imóveis mais em conta se destacaram, saltando 63% em comercializações no primeiro quadrimestre deste ano, conforme balanço do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-CE)

As unidades econômicas puxaram a alta das vendas no mercado imobiliário cearense, sobretudo na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no primeiro quadrimestre deste ano.

Os dados são do Panorama do Mercado Imobiliário de Fortaleza e Região Metropolitana – Abril/2025, apresentado nesta quarta-feira, 28 de maio, pela Comissão de Pesquisas (CPES) do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado (Sinduscon-CE), em parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi) e com apoio da consultoria Brain Inteligência Estratégica.

Com 13% de crescimento, o salto do segmento até abril correspondeu a uma movimentação de mais de R$ 2,1 bilhões no Estado, segundo o balanço.

No geral do Ceará, também no quadrimestre, as negociações alcançaram 5.269 unidades.

Apenas em Fortaleza foram 3. 523 vendas, sendo 1.893 unidades de padrão econômico e 1.567 de outros segmentos, resultando em Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 1,5 bilhão.