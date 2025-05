BNB projeta R$ 9,9 bilhões de aplicações do FNE para o setor de comércio e serviços em 2025

Reunião entre representantes da CDL Fortaleza e BNB discutiu fontes de financiamento para o comércio na Capital / Crédito: Fernando Cavalcante/Divulgação/BNB

O segmento de comércio e serviços é o segundo com maior previsão de aplicação de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), geridos pelo Banco do Nordeste (BNB), em 2025, com montante estimado em R$ 9,9 bilhões. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A projeção foi apresentada pelo presidente do banco, Paulo Câmara, em encontro realizado na sede da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, nesta segunda-feira, 19.

“Mesmo nesse momento em que o Brasil vive com uma taxa de juros muito alta, a gente consegue ter taxas de 8% a 9% ao ano. Isso é um diferencial importante”, enfatizou Câmara. “Principalmente, buscamos capilaridade, que é o que o banco quer atingir, inclusive no microempreendedor, através dos programas CrediAmigo e Agroamigo, dentro desse processo de fazer a economia girar na mão de muitos”, conclui o presidente do BNB. Por sua vez, o presidente da CDL Fortaleza, Assis Cavalcante, pontuou que o crédito é uma das principais necessidades atuais dos lojistas da Capital. “Quando você vai montar o negócio, você já precisa de crédito. E esse crédito é muito importante. Por quê? É através dele que você cresce, que você empreende, que você se desenvolve”, ponderou. “Se você quer montar um empreendimento, uma loja ou um serviço, seja lá o que for, pegue o dinheiro que você já ganhou e guarde. Você acredita no seu empreendimento? Pegue dinheiro no banco! O papel do banco é exatamente esse: fomentação”, defendeu.