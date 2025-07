Vendas de veículos novos crescem 21,24% no 1º semestre de 2025 no Ceará

De janeiro a junho, as motos foram destaque com 50.203 unidades saindo das concessionárias no Estado, e registrando alta de 28,14% nas comercializações

De janeiro a junho, as motos foram destaque com 50.203 unidades saindo das concessionárias, com uma elevação de 28,14%. Elas foram seguidas dos autos (18.485) e comerciais leves (4.658). Estes dois segmentos formam uma categoria só e tiveram um salto de 8,19% nas vendas em 2025.

O primeiro semestre de 2025 foi de alta (21,24%) nas vendas de veículos novos no Ceará . No acumulado do ano, 76.782 automóveis foram comercializados no Estado, contra 63.331 em igual período do ano passado.

Na passagem dos meses, no entanto, o mercado automotivo apresentou baixa de 6,18% no Ceará . Foram 13.882 veículos comercializados em junho contra 3.427 em maio.

Em Fortaleza , no primeiro semestre de 2025 , as vendas de veículos novos cresceram 14,69%. Foram 29.771 unidades comercializadas, sendo 11.885 de autos e 2.107 de comerciais leves. Motos foram 14.597, numa alta de 23,90% no período.

De junho de 2025 frente a junho de 2024, as vendas de zero ficaram estáveis, num leve acréscimo de 1,8%. Aqui, enquanto autos caíram 8,37%, os comerciais leves subiram 11,56%. As motos em junho contabilizaram 9.213 saídas, sendo menores que em maio, quando foram 9.864.

Veja os veículos mais vendidos de Fortaleza em junho

Honda CG 160 (736)

Honda Nxr160 (500)

Hyundai Creta (152)

Volkswagen Polo (136)

Honda Pop 110i (126)

Honda Biz (111)

Yamaha Ybr 150 (107)

Volkswagen T Cross (105)

Fiat Mobi (103)

Yamaha Crosser 150 (95)

Honda Xre 300 (91)

Honda CB 300f (88)

Jeep Compass (87)

Yamaha Xtz 250 - Lander (86)

Honda Hr-V (84)

BYD Song (82)

Yamaha Fazer 250 (77)

Fiat Strada (75)

Honda Xre 190 (75)

Fiat Argo (73)



Resultados do Brasil

As vendas de veículos zero quilômetro tiveram no mês passado crescimento de 16,2% na comparação com maio de 2024, quando o resultado foi prejudicado pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O Estado responde por 5% do mercado nacional.

Foi, até aqui, o maior volume mensal do ano, com 225,7 mil unidades vendidas, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

O desempenho positivo contou com um impulso das vendas diretas, canal de vendas a clientes frotistas, pelo qual foram vendidos mais de metade (52,6%) do total do mês passado. Conforme apurou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), um a cada quatro carros vendidos no mês passado foi para locadoras de automóveis.