Mesmo com um mês de tarifaço, exportações brasileiras avança 9,8%

Um mês de tarifaço: valor de exportação do Brasil cai para EUA, mas cresce para outrosO volume total de exportações para todos os países deu salto e o valor vendido ao mercado internacional alcançou US$ 29,9 bilhões em agosto. Saldo da balança comercial evoluiu 35,8%
O valor total das exportações brasileiras aos Estados Unidos caiu 18,5% ante igual período de 2024. Foram US$ 2,76 bilhões. Assim, a participação do país na balança de exportações brasileira retraiu de 11,8% para 9,3%.
Mas, contando todos os países, o volume de exportações brasileiras evoluiu 9,8% em agosto e alcançou a marca de US$ 29,9 bilhões.
O saldo da balança comercial - após exportações e importações - foi positivo em US$ 6,1 bilhões, 35,8% melhor do que no igual período do ano passado.
Os dados fazem parte do levantamento mensal da balança comercial brasileira, divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), divulgado nesta quinta-feira, 4.
Vale lembrar que os dados já captam a imposição da sobretaxa de 50% para produtos brasileiros vendidos aos Estados Unidos, que iniciou em 6 de agosto.
Em agosto, a participação chinesa na pauta exportadora brasileira saltou de 25,7% para 32,1%.
No mês, a principal ampliação de mercado foi com a Argentina, que saltou 40,4% e chegou a US$ 1,64 bilhão, representando 5,5% das exportações brasileiras.
A maior parte das exportações brasileiras foi de produtos da indústria de transformação no mês passado, com o equivalente a US$ 15,8 bilhões, o que representou estabilidade de valor em relação a agosto de 2024. Mas, no período, o volume de produtos exportados subiu 7,3% e os preços caíram 4,7%.
Nos produtos da indústria extrativa, movimento parecido. Enquanto os preços caíram 8%, o volume de produtos exportados subiu 21,6%, o que permitiu aumento de 11,3% no valor vendido ao Exterior, que chegou a US$ 7,3 bilhões.
No recorte de comércio exterior do agro, cenário positivo em agosto na comparação com o mesmo mês do ano passado.
O valor exportado subiu 8,3%, chegando a US$ 6,7 bilhões, com expansões de 4,2% do volume de produtos e de 3,8% nos preços.
Lista de produtos mais exportados pelo Brasil - agosto 2025 (Em US$ bilhões)
- Óleos brutos de petróleo: 4.232
- Soja: 3.880
- Minério de ferro: 2.593
- Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada: 1.504
- Açúcares e melaços: 1.501
Exportações brasileiras - agosto de 2025 (Em US$ bilhões)
- China (inclui Hong Kong e Macau): 9.596
- União Europeia: 4.027
- Estados Unidos: 2.762
- Sudeste Asiático (Asean): 2.363
- Mercosul: 2.230
- África: 1.391
- Oriente Médio: 1.271
- Argentina (recorte isolada do Mercosul): 1.642
- México: 790
- Japão: 546
- América Central e Caribe: 493
- Canadá: 487
Fonte: Mdic
