Mesmo com um mês de tarifaço, exportações brasileiras avança 9,8%

Apesar do tarifaço dos Estados Unidos, volume de produtos brasileiros exportados ao Exterior subiu em agosto / Crédito: FCO FONTENELE

O valor total das exportações brasileiras aos Estados Unidos caiu 18,5% ante igual período de 2024. Foram US$ 2,76 bilhões. Assim, a participação do país na balança de exportações brasileira retraiu de 11,8% para 9,3%. Mas, contando todos os países, o volume de exportações brasileiras evoluiu 9,8% em agosto e alcançou a marca de US$ 29,9 bilhões.

Em agosto, a participação chinesa na pauta exportadora brasileira saltou de 25,7% para 32,1%. No mês, a principal ampliação de mercado foi com a Argentina, que saltou 40,4% e chegou a US$ 1,64 bilhão, representando 5,5% das exportações brasileiras. A maior parte das exportações brasileiras foi de produtos da indústria de transformação no mês passado, com o equivalente a US$ 15,8 bilhões, o que representou estabilidade de valor em relação a agosto de 2024. Mas, no período, o volume de produtos exportados subiu 7,3% e os preços caíram 4,7%.

Nos produtos da indústria extrativa, movimento parecido. Enquanto os preços caíram 8%, o volume de produtos exportados subiu 21,6%, o que permitiu aumento de 11,3% no valor vendido ao Exterior, que chegou a US$ 7,3 bilhões. No recorte de comércio exterior do agro, cenário positivo em agosto na comparação com o mesmo mês do ano passado. O valor exportado subiu 8,3%, chegando a US$ 6,7 bilhões, com expansões de 4,2% do volume de produtos e de 3,8% nos preços.