Mesmo com um mês de tarifaço, exportações brasileiras avança 9,8%

Um mês de tarifaço: valor de exportação do Brasil cai para EUA, mas cresce para outros

O volume total de exportações para todos os países deu salto e o valor vendido ao mercado internacional alcançou US$ 29,9 bilhões em agosto. Saldo da balança comercial evoluiu 35,8%
Autor Samuel Pimentel
Autor
Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO
Tipo Notícia

O valor total das exportações brasileiras aos Estados Unidos caiu 18,5% ante igual período de 2024. Foram US$ 2,76 bilhões. Assim, a participação do país na balança de exportações brasileira retraiu de 11,8% para 9,3%.

Mas, contando todos os países, o volume de exportações brasileiras evoluiu 9,8% em agosto e alcançou a marca de US$ 29,9 bilhões.

O saldo da balança comercial - após exportações e importações - foi positivo em US$ 6,1 bilhões, 35,8% melhor do que no igual período do ano passado.

Os dados fazem parte do levantamento mensal da balança comercial brasileira, divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), divulgado nesta quinta-feira, 4.

Vale lembrar que os dados já captam a imposição da sobretaxa de 50% para produtos brasileiros vendidos aos Estados Unidos, que iniciou em 6 de agosto.

Em agosto, a participação chinesa na pauta exportadora brasileira saltou de 25,7% para 32,1%.

No mês, a principal ampliação de mercado foi com a Argentina, que saltou 40,4% e chegou a US$ 1,64 bilhão, representando 5,5% das exportações brasileiras.

A maior parte das exportações brasileiras foi de produtos da indústria de transformação no mês passado, com o equivalente a US$ 15,8 bilhões, o que representou estabilidade de valor em relação a agosto de 2024. Mas, no período, o volume de produtos exportados subiu 7,3% e os preços caíram 4,7%.

Nos produtos da indústria extrativa, movimento parecido. Enquanto os preços caíram 8%, o volume de produtos exportados subiu 21,6%, o que permitiu aumento de 11,3% no valor vendido ao Exterior, que chegou a US$ 7,3 bilhões.

No recorte de comércio exterior do agro, cenário positivo em agosto na comparação com o mesmo mês do ano passado.

O valor exportado subiu 8,3%, chegando a US$ 6,7 bilhões, com expansões de 4,2% do volume de produtos e de 3,8% nos preços.

Lista de produtos mais exportados pelo Brasil - agosto 2025 (Em US$ bilhões)

  1. Óleos brutos de petróleo: 4.232
  2. Soja: 3.880
  3. Minério de ferro: 2.593
  4. Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada: 1.504
  5. Açúcares e melaços: 1.501

Exportações brasileiras - agosto de 2025 (Em US$ bilhões)

  • China (inclui Hong Kong e Macau): 9.596
  • União Europeia: 4.027
  • Estados Unidos: 2.762
  • Sudeste Asiático (Asean): 2.363
  • Mercosul: 2.230
  • África: 1.391
  • Oriente Médio: 1.271
  • Argentina (recorte isolada do Mercosul): 1.642
  • México: 790
  • Japão: 546
  • América Central e Caribe: 493
  • Canadá: 487

Fonte: Mdic

