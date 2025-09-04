1,2 milhão de cearenses migram para novo projeto de gás federal

￼GÁS do Povo leva gás de cozinha subsidiado para famílias de baixa renda e combate a dependência da lenha / Crédito: FERNANDA BARROS

A realidade de cozinhar com lenha, comum nas gerações passadas, ainda resiste em milhões de casas brasileiras e segue presente também no Ceará. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Reverter esse cenário, incluindo os atuais 1,2 milhão de cearenses que já recebem o Auxílio-Gás, vai entrar como uma das metas do novo projeto do Governo Federal, que vai transferir todo esse público para o chamado Gás do Povo. Dados mais recentes do Balanço Energético Nacional (BEN 2025) mostram que a lenha representava 22,9% da matriz energética residencial em 2024, contra 20,7% do gás de cozinha (GLP). Essa permanência revela desigualdades de acesso, para muitas famílias pobres, o preço do botijão ainda é uma barreira.

No Ceará, essa dificuldade é sentida no dia a dia. O presidente do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás), Sérgio Bandeira de Mello, destaca que, embora pareça distante da realidade da classe média, “muitas famílias vulneráveis no Estado ainda recorrem à lenha, ao carvão e até ao álcool. O Gás do Povo pode reduzir essa dependência e tornar o GLP mais acessível”.



Famílias com renda individual de até meio salário mínimo poderão participar;

Famílias unipessoais não terão direito ao benefício.

O formato será escalonado:

famílias de duas pessoas terão direito a três cargas de gás por ano;

famílias de três pessoas, a quatro cargas;

famílias com quatro ou mais integrantes, a seis cargas anuais.

Na prática, esse desenho concentra o benefício nos grupos mais vulneráveis e dimensiona o subsídio de acordo com o tamanho do núcleo familiar. Para Mello, trata-se de uma solução “dentro do possível orçamentário do governo”, que busca equilibrar o gasto público com a urgência de reduzir a pobreza energética.

