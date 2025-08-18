Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Farmácia Popular: Ceará teve 130 drogarias descredenciadas pelo Ministério da Saúde

Farmácia Popular: Ceará teve 130 drogarias descredenciadas pelo Ministério da Saúde

Descredenciamentos ocorreram em 54 municípios. De acordo com o Ministério da Saúde, drogarias não apresentaram documentação necessária para renovação
Tipo Notícia

O Ministério da Saúde (MS) descredenciou 130 drogarias do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) em 54 munícipios do Ceará, incluindo Fortaleza. As unidades não realizaram a renovação cadastral ou não apresentaram documentação exigida para permanecer no Programa. Em todo o País, foram 9.180 farmácias descredenciadas.

O Governo Federal afirma que mantém o serviço em 453 estabelecimentos no Estado, garantindo o acesso gratuito a 41 itens para a população.

O Ministério informou que o descredenciamento, publicado no Diário Oficial da União (DOE), ocorreu após a finalização do processo de renovação anual obrigatória do credenciamento, realizado em parceria com a Caixa Econômica Federal.

A medida seria um esforço da atual gestão para fortalecer o Programa, retomando ações de controle e monitoramento que haviam sido interrompidas desde 2018.

Os desafios da dignidade menstrual no Ceará; SAIBA

O Programa Farmácia Popular atua de forma complementar à assistência farmacêutica do Serviço Único de Saúde (SUS). A população também pode ter acesso aos medicamentos nas Unidades Básicas à Saúde (UBS), postos e assistência básica.

Na Parangaba, em Fortaleza, a aposentada Reggane Maria Ferreira Mota, 74, conta que já fez parte do Programa por seis meses, mas acabou não continuando. "Como é barato, eu estou comprando, não estou mais pedindo", relata a professora de biologia.

Reggane faz uso do remédio Losartana Potássica + Hidroclorotiazida, Puran T4 e Glifage. Os fármacos servem para hipertensão, hipotireoidismo e diabetes, respectivamente. Apesar de definir o Programa como "perfeito", se queixa das longas filas em outras comércios.

Júnior Pinheiro, 70, taxista, também faz uso de Losartana há mais de seis anos através do Programa. "Eu preciso do remédio. Tem gente que paga os impostos para ter direito", afirma. Ele indica que o filho também recebe pelo Farmácia Popular.

Geiciane Martins, 38, dona de casa, lembra que o pai falecido três meses atrás tratava diabetes e pressão alta pelo programa. "Às vezes, no postinho não tem (remédios). Quando não tinha, ele ia pegar na farmácia. Muitos remédios, saia caro", recorda. 

População pode denunciar irregularidades do Programa Farmácia Popular

O diretor nacional de auditorias do SUS, Rafael Bruxellas, explica que desde 2023 houve a retomada das auditorias presenciais do Programa. 

Bruxellas afirma que em agosto acontecerão mais inspeções. "É uma agenda nacional, onde nós estaremos novamente presentes no máximo de estados brasileiros. Qualquer indício de irregularidade identificada nas farmácias, elas serão submetidas ao processo de descredenciamento ou suspensão", sublinha.

A população pode contribuir em caso de denúncias por meio do aplicativo Meu SUS Digital, disponível para os sistemas Android e iOS, e pelo telefone 136 da ouvidoria.

Ao ser questionado sobre o impacto desse descredenciamento, o diretor pontua que 90% do território brasileiro dispõem ainda do serviço. "Na mesma medida que combatemos irregularidades e tentativas de fraude, abrimos oportunidade para que uma outra farmácia séria que está trabalhando corretamente possa realizar recadastramento", defende.

Segundo o profissional, são 24 mil farmácias ativas no PFPB, beneficiando 22 milhões de pessoas atendidas em 2025.

Programa Farmácia Popular: saiba mais


Conforme o portal do Governo, desde 14 de fevereiro, o Programa Farmácia Popular passou a disponibilizar gratuitamente 100% dos medicamentos e insumos à população brasileira.

O programa atende 12 indicações, contemplando medicamentos para hipertensão, diabetes, asma, osteoporose, dislipidemia (colesterol alto), rinite, doença de Parkinson, glaucoma, diabetes mellitus associada a doenças cardiovasculares e anticoncepção.

Além disso, oferece fraldas geriátricas para pessoas com incontinência e absorventes higiênicos para beneficiárias do Programa Dignidade Menstrual.

 

Saiba quais drogarias do Ceará foram descredenciadas pelo Programa Farmácia Popular

Veja a seguir a lista completa, com o nome do estabelecimento e cidade:

  • Drogaria Abaiara LTDA: Abaiara

  • Drogaria Berlezi LTDA: Acaraú

  • F J Andrade Feitosa Medicamentos LTDA: Aiuaba

  • J Marques Leitão: Aiuaba

  • Thiago Lavor Bezerra: Arneiroz

  • Rosa Maria Pereira Saraiva: Aurora

  • Davi Gomes Guedes: Baturité

  • M N Silva Araujo: Camocim

  • Hotel Val Paraiso LTDA: Canindé

  • Farmácia Braga E Vasconcelos LTDA: Cariré

  • Drogaria Carneiro LTDA: Caucaia

  • Comercial Cariri LTDA: Crato

  • J&G Pharma Distribuidora De Medicamentos LTDA: Eusebio

  • Amora Multimix LTDA: Fortaleza

  • Comercio De Medicamentos Frota LTDA: Fortaleza

  • Comercio Varejista De Medicamentos L & L Magalhaes LTDA: Fortaleza

  • Distribuidora Big Benn SA (Falido - 4 Unidades): Fortaleza

  • Drogaria Carneiro LTDA: Fortaleza

  • E Damasceno Pereira: Fortaleza

  • Farmácia Casa Do Remédio LTDA (Falido - 2 Unidades): Fortaleza

  • Farmácia E Drogaria Cearense LTDA: Fortaleza

  • Farmácia E Drogaria Do Trabalhador LTDA Falido: Fortaleza

  • Farmácia E Drogaria Santana LTDA: Fortaleza

  • Farmácia Lopes & Freitas LTDA: Fortaleza

  • Farmácia Tele Juca LTDA (Falido - 4 Unidades): Fortaleza

  • G S Casemiro LTDA: Fortaleza

  • K & W Comercio De Produtos Farmacêuticos LTDA: Fortaleza

  • Lauriana Vieira De Queiroz: Fortaleza

  • Lisieux Servicos Administrativos LTDA: Fortaleza

  • Organização Farmacêutica Olinda LTDA: Fortaleza

  • Rangel & Rangel Comercio De Medicamentos LTDA: Fortaleza

  • Roseli Mendonça Troiani: Fortaleza

  • T S Comercio Farmacêutico LTDA: Fortaleza

  • Comercial Descontao De Produtos Farmacêuticos LTDA: Horizonte

  • Antonio Jose Melo De Carvalho: Ibiapina

  • Iury Souza Melo LTDA: Iguatu

  • Farmácia Queiroz LTDA: Iracema

  • Drogaria Senhora Santana LTDA: Jati

  • Aquino Comercial De Medicamentos LTDA: Juazeiro Do Norte

     

  • Cicero Teles Teixeira: Juazeiro Do Norte

  • Comercial De Drogas Ribeiro LTDA: Juazeiro Do Norte

  • Aurilene De Fátima Barros: Martinópole

  • Daniel Mauricio De Mendonça Lima: Mulungu

  • Virginia Sabino Machado: Ocara

  • J L Muniz Dos Santos Filho LTDA: Pacatuba

  • Daniel Mauricio De Mendonça Lima: Pacoti

  • J. V. Tomaz Noronha: Parambu

  • Farmácia Progresso LTDA (2 Unidades): Pedra Branca

  • Francisco Elton Apolonio Mendes: Pedra Branca

  • Comercial De Medicamentos Feitosa LTDA: Quixeramobim

  • Farmácia Laivo LTDA: Russas

  • B. Parente Comercial De Medicamentos LTDA: São Benedito

  • Parente Portela & Cia: Sobral

  • J.L De Queiroz LTDA: Ubajara

  • F K Aragão Xerez & Cia LTDA: Varjota

  • F. C. Farmácia LTDA: Viçosa Do Ceara

  • A J Vieira Serviços LTDA: Altaneira

  • Jefferson Marques Freitas: Apuiarés

  • J J L Araujo: Beberibe

  • Farmácia N.C.L.B. LTDA: Boa Viagem

  • Js Farmácias LTDA: Cascavel

  • J.V. Da Silva Filho Medicamentos: Catarina

  • A B Leitao Farmácia LTDA: Caucaia

  • Abbl Farmacia LTDA: Caucaia

  • Farmácia Life LTDA: Caucaia

  • Farmácia Lopes & Freitas LTDA (2 Unidades): Caucaia

  • Farma Diniz Comercio De Medicamentos LTDA; Cedro

  • Maria Do Socorro Nunes Freire: Crato

  • T S Comercio Farmacêutico LTDA: Crato

  • Charles Lamarques Borges Tavares: Fortaleza

  • Companhia Brasileira De Distribuição (4 Unidades): Fortaleza

  • Drogaria Gomes & Paixão LTDA: Fortaleza

  • Farmácia Lopes & Freitas LTDA (2 Unidades): Fortaleza

  • Farmácia Pacatuba LTDA: Fortaleza

  • Farmácia Santa Cecilia LTDA: Fortaleza

  • Farmácia Superpharma Eireli: Fortaleza

  • G T A Medicamentos LTDA: Fortaleza

  • Imifarma Produtos Farmacêuticos E Cosméticos SA: Fortaleza

  • T S Comercio Farmacêutico LTDA (12 Unidades): Fortaleza

  • Wmb Supermercados Do Brasil LTDA (2 Unidades): Fortaleza

  • Centrofarma Comercio De Produtos Farmacêuticos LTDA: General Sampaio

  • Maria Lucia Gonçalves Lima Teixeira: Independência

  • Nossa Drogaria Eireli: Ipueiras

  • Sousa & Castro Cursos Profissionalizantes LTDA: Itapajé

  • Farmácia Do Trabalhador Regional Do Cariri LTDA: Juazeiro Do Norte

  • Xavier Comercial De Medicamentos Comex Eireli: Juazeiro Do Norte

  • Drogaria Mota Maranguape LTDA: Maranguape

  • Melo & Melo LTDA: Monsenhor Tabosa

  • Francisco Irone Nascimento Tavares: Mulungu

  • C R Albuquerque Da Costa: Novo Oriente

  • Organização Farmacêutica Aila LTDA: Pacajus

  • Nazarena Moreira Coelho: Paracuru

  • Izabelly Karolyne Silva De Sousa: Paraipaba

  • F P Farmácia Portugal LTDA: Pedra Branca

  • Farmácia Progresso LTDA: Pedra Branca

  • P E Bezerra Machado Salvador: Pedra Branca

  • Jennyfa Marques Freitas: Pentecoste

  • Claudio Cordeiro Nascimento: Quiterianópolis

  • F J Andrade Feitosa Medicamentos LTDA: Quiterianópolis

  • L M C Vieira Paulino: Quixadá

  • Santa Branca Empreendimentos Farmacêuticos LTDA: Sobral

  • Centrofarma Comercio De Produtos Farmacêuticos LTDA: Tejuçuoca

  • Farmácia Tejuçuoca LTDA: Tejuçuoca

  • Ernesto Nicomedio R. Parente: Ubajara

  • Pontes E Aguiar LTDA: Ubajara

     

