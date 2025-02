Lula lançará licitação que deverá triplicar capacidade da Transpetro de transportar GLP

A licitação será dividida em dois lotes que não poderão ser vencidos pela mesma empresa ou pelo menos consórcio.

As companhias interessadas terão até 90 dias para apresentar suas propostas. O primeiro navio deverá ser entregue em até 30 meses depois da assinatura do contrato. As embarcações seguintes deverão ser entregues uma a uma a cada 6 meses.

A solenidade com participação do presidente da República também incluirá protocolos de intenções para reaproveitamento de plataformas de petróleo da Petrobras em fase de desmobilização.