51 botijões de gás são apreendidos em revenda clandestina em Limoeiro do Norte

Uma revenda clandestina de gás de cozinha foi desmontada na tarde dessa terça-feira, 8, no município de Limoeiro do Norte, a cerca de 202 km de Fortaleza. No local, foram apreendidos 51 botijões armazenados de forma irregular em um espaço fechado e sem a devida ventilação.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), a forma de armazenamento dos recipientes, além do local fechado, colocavam em risco iminente toda a vizinhança.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O estabelecimento, situado em um duplex no bairro Bom Nome, foi notificado devido à ausência do Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros e de autorização para comercializar, manipular ou revender o produto.

Após a apreensão, os recipientes foram destinados a um depósito certificado na cidade, sob a supervisão de um depositário, agente responsável por garantir que o material seja revendido da mesma forma que chegou ao local.

Para o subtenente do CBMCE, Marceliano Nascimento, o cumprimento das normas de comercialização do produto é essencial para evitar possíveis tragédias.