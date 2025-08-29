Mais de 300 cartões da Caixa fraudados são apreendidos no Ceará

Mais de 300 cartões da Caixa Econômica Federal emitidos fraudulentamente de janeiro a abril de 2024, causando um prejuízo confirmado de R$ 637.738,54 / Crédito: Reprodução/ Polícia Federal

A Operação Cartão Família, deflagrada nesta sexta-feira, 29, desarticula uma organização criminosa suspeita de fraudar, no Ceará, a contratação de cartões de crédito da Caixa Econômica Federal – mediante o uso de dados e documentos falsos.



Em seguida, os cartões eram recebidos e desbloqueados com o auxílio de números de telefone vinculados a contas bancárias e chaves PIX. As investigações também apontam para a possível utilização de identidades falsas para ocultar a autoria das contratações. As apurações do caso foram iniciadas após a Centralizadora de Segurança em Cartão de Crédito (CECAC) da Caixa Econômica Federal ter identificado movimentações atípicas e indícios de fraude sistêmica e prontamente comunicar as ações às autoridades federais para a devida apuração. No momento do cumprimento dos mandados de busca e apreensão na residência dos investigados, foram apreendidos itens como: