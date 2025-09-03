MME nomeia Renato Dutra novo secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

O Ministério de Minas e Energia (MME) nomeou Renato Cabral Dias Dutra para o cargo de secretário nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. Ele substitui Pietro Mendes, aprovado como diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Dutra é servidor público da carreira da ANP e já ocupava o cargo de secretário substituto na Secretaria Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Ele tem bacharelado em anpEconomia e Relações Internacionais, mestrado em Economia e doutorado em Ciências pelo Programa de Planejamento Energético da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).