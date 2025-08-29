Ceará tem 2º maior saldo de empregos industriais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste em julho

Ceará tem 2º maior saldo de empregos industriais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste em julhoSetor industrial cearense cria 1.955 vagas em julho e mantém Estado em destaque na geração de empregos na região
O setor industrial do Ceará fechou julho com um dos melhores resultados do País na geração de empregos.
Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, o Estado registrou saldo de 1.955 vagas formais criadas, ficando em segundo lugar entre os maiores empregadores da indústria nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
A liderança ficou com a Bahia, que contabilizou 2.533 postos de trabalho no período. Na sequência, aparecem Alagoas (1.431) e Pernambuco (1.262).
De janeiro a julho deste ano, o Ceará soma 6.710 empregos gerados na indústria, resultado que mantém o Estado na segunda colocação no acumulado do ano entre os dois blocos regionais. Mais uma vez, a Bahia aparece à frente, com 16.076 empregos criados no setor.
Setores em destaque
O desempenho cearense em julho foi puxado principalmente pelos segmentos de calçados e couros (1.082 vagas) e alimentos (326). No acumulado de 2025, além desses dois setores — com 1.287 e 1.150 empregos, respectivamente, também tiveram crescimento relevante as indústrias de produtos químicos (567), produtos de metal (502) e material plástico (463).
Governo destaca políticas de incentivo
O presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), Danilo Serpa, atribuiu o desempenho às políticas estaduais de estímulo.
“Mais uma vez o Ceará vem se mantendo em patamares expressivos, o que nos confirma a assertividade das políticas de incentivos fiscais e patrimoniais do Governo do Estado. Seguindo orientações do governador Elmano de Freitas, estamos ouvindo cada empresário e trabalhando para atrair, manter a sustentabilidade e crescer os negócios cearenses, tendo a geração de empregos para a população como a nossa principal conquista”, afirmou.