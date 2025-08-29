Ceará tem 2º maior saldo de empregos industriais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste em julho

Indústria cearense mantém ritmo de contratações e fecha julho com saldo positivo de empregos formais / Crédito: Samuel Pimentel

O setor industrial do Ceará fechou julho com um dos melhores resultados do País na geração de empregos. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, o Estado registrou saldo de 1.955 vagas formais criadas, ficando em segundo lugar entre os maiores empregadores da indústria nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

