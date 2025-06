Com previsão de 100 novos empregos, fábrica de calçados irá abrir nova loja no Ceará

A informação foi dada pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), nesta quarta-feira

Com a previsão de gerar 100 novos empregos diretos até o fim de 2025, a empresa Sugar Shoes abrirá nova fábrica no Ceará, no município de Pedra Branca, distante 263,13 km de Fortaleza.

A informação foi dada pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), nesta quarta-feira, 18. Em suas redes sociais, ele informa que a ação é resultado da "política de incentivo ao crescimento das empresas que escolhem o Ceará para investir".