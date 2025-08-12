Receita da exportação de calçados no Ceará foi a que mais caiu em julho no Brasil

No acumulado do ano até julho, foram vendidos 19,5 milhões de pares de sapatos no Ceará / Crédito: Samuel Pimentel

As exportações de calçados no Ceará registraram, em julho, o maior recuo na receita dentre os demais estados do País, com uma baixa de 14,2%. O valor comercializado no mês foi de US$ 13,4 milhões para um volume de 2 milhões de pares de sapatos, montante também menor do que o alcançado em julho de 2024 (-9,4%). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O Estado, entretanto, é o segundo maior exportador de sapatos do Brasil, atrás apenas do Rio Grande do Sul. Ele contabilizou, no acumulado do ano até julho, 19,5 milhões de pares vendidos, com uma alta de 11,2% em relação à igual período do ano passado.