Região do Complexo do Pecém gerou mais de 7,8 mil empregos no setor industrial em 2023

FORTALEZA, CE, BRASIL,03.05.2023: Porto do Pecém. Crédito: FÁBIO LIMA

A região do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) gerou 7.896 empregos no setor industrial em 2023. A cidade com o maior número de admissões foi Caucaia. Os dados de empregabilidade foram apresentados nesta quinta-feira, 22, pela Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Aecipp) e pelo Sine/IDT. Vale ressaltar que os números são baseados nos municípios de Caucaia, Paracuru e São Gonçalo do Amarante, e levam em consideração as informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) até 31 de dezembro de 2023.

Já as ocupações mais ofertadas foram as de mecânico de manutenção de máquinas industriais, ajudante de obras e auxiliar de produção. "Esses números superam a média nacional, colocando o Ceará como o segundo estado com o melhor Sine do país. Continuamos a reduzir o número de desempregados, fortalecendo assim nossa economia", destaca Grijallba Marques, coordenador da intermediação de profissionais do Sine/IDT. Outro dado importante é que, no ano de 2023, 163 empresas solicitaram ao Sine IDT Pecém vagas para 547 profissões diferentes.