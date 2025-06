JEF Calçados anuncia fábrica em Baturité com 300 empregos na implantação

Até então os irmãos cearenses da marca JEF Calçados tinham fábrica em São Paulo / Crédito: Carlos Gibaja/Casa Civil/Divulgação

A fábrica da JEF Calçados vai se instalar em Baturité, a 98,24 km de Fortaleza, com perspectiva de gerar 300 empregos na fase de implantação. O anúncio do acordo para o novo empreendimento no Ceará foi realizado pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), que, inclusive, é natural do município.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A empresa é dos irmãos cearenses Hugo e Guilherme Quinderé terá, está há 10 anos no mercado, mas agora que terá a primeira planta fabril cearense. Neste tempo, possuíam uma unidade em São Paulo. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado “Somos cearenses e queríamos fazer essa reapropriação da fábrica para o Ceará”, disse o sócio-proprietário Guilherme Quinderé. “É muito importante para o nosso povo a instalação dessa empresa em Baturité, pois vai gerar oportunidade e emprego para o nosso povo. São dois cearenses investindo no Ceará, e isso muito nos orgulha. Mais investimento para o nosso Estado, mais emprego e mais oportunidade”, complementou o governador. Sobre a tomada de decisão pelo Maciço de Baturité, os sócios detalharam que visaram a logística e a mão de obra qualificada. “Além disso, o arranjo produtivo e o histórico da produção de calçados dentro do Ceará, nos motivou ainda mais a trazer a JEF Calçados para cá”, acrescentou Guilherme.

Situação do setor de calçados no Ceará O Ceará é o maior produtor de calçados do País e foi a segunda unidade da federação que mais se recuperou no volume de fabricação após a pandemia. Frente a 2019, o Estado cresceu 1,2 ponto percentual (p.p.), atrás apenas de Minas Gerais (1,8 p.p.). A análise consta no Relatório Indústria de Calçados, divulgado pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), durante a 4ª edição da BF Show, principal feira do setor no País, em maio de 2025.