Caged: Ceará gerou mais de 7 mil empregos formais em julho

Brasil registra mais de 306 mil empregos formais em fevereiro

O Ceará registrou, em julho, um saldo positivo de 7.424 postos de trabalho formais, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta quarta-feira, 27 de agosto, pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Foram 60.395 novas contratações ante 52.971 demissões, representando uma variação relativa de 0,52%. O destaque foi o setor de serviços, com 2.314 vagas, seguido da indústria e construção civil. No acumulado do ano, entre janeiro e julho, o saldo registrado pelo estado é de 32.925 novos empregos formais.

Os saldos também foram positivos em 25 estados, com destaque para São Paulo (+42.798), Mato Grosso (+9.540) e Bahia (+9.436). Nas variações relativas, os maiores crescimentos foram registrados em Mato Grosso (+0,97%), Piauí (+0,80%) e Amapá (+0,79%). O resultado do mês reflete 2.251.440 admissões e 2.121.665 desligamentos. Do total, 92,7% dos postos foram considerados típicos e 7,43% não típicos, com destaque para aprendizes (+6.099) e trabalhadores com jornada de até 30 horas semanais (+6.016).

Sara Paixão, analista de macroeconomia da InvestSmart XP, avalia que, embora positivo, o saldo de emprego de carteira assinada em julho no Brasil ficou abaixo da projeção do mercado, de 135,6 mil, e representa uma desaceleração em relação aos meses anteriores. Segundo a especialista, a acomodação no mercado de trabalho é esperada para o segundo semestre do ano, dado que os efeitos da taxa de juros em patamar contracionista já podem ser avaliados em dados de atividade econômica, como o consumo das famílias, vendas no varejo e produção industrial. Vale ressaltar que, apesar de uma incipiente desaceleração na criação de vagas formais, o mercado de trabalho permanece sólido, com uma taxa de desemprego no nível mais baixo da série histórica (5,8% no segundo trimestre do ano), o que é um ponto de atenção para o Banco Central, avalia Sara Paixão.