Adece: Higer decidiu não ir adiante com investimentos no Ceará

Estado lançou nota após a empresa chinesa confirmar o cancelamento do projeto de US$ 20 milhões no Estado

A notícia do cancelamento do projeto da Higer Bus no Ceará, publicado com exclusividade pelo jornalista Armando de Oliveira Lima, motivou uma nota da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) sobre a questão.

No texto, a Adece diz que "todas as tratativas para instalação da indústria no estado foram realizadas, desde 2022, quando foi assinado um Memorando de Entendimento".

A ida de secretários de Estado à China para visitar a sede da empresa e reuniões aqui no Ceará foram citadas como ações no sentido de captar o investimento previsto de US$ 20 milhões.