Governo do Ceará distribuirá sementes de algodão para liderar no cultivo

Projeto aprovado na Alece prevê distribuição de sementes resistentes e mira retomada da produção de algodão no Estado / Crédito: Junior Pio/ Alece

O cultivo do algodão, que já foi uma das principais atividades econômicas do Ceará, volta à pauta com a aprovação do Programa de Desenvolvimento da Cotonicultura Cearense. A iniciativa do Governo do Estado, aprovada pela Assembleia Legislativa nesta terça-feira, 26 agosto, prevê a distribuição de sementes de alta qualidade, assistência técnica e incentivos à produção.



Nas décadas de 1970 e 1980, o Ceará figurava entre os maiores produtores do País. O algodão, conhecido como "ouro branco", sustentava milhares de famílias e movimentava a indústria têxtil. Mas a partir dos anos 1990, a atividade entrou em declínio, principalmente devido à praga do bicudo-do-algodoeiro besouro da família dos curculionídeos, originário da América Central, de coloração cinzenta ou castanha e mandíbulas afiadas, utilizadas para perfurar o botão floral e a maçã dos algodoeiros , à ausência de políticas públicas de incentivo e à concorrência com culturas mais rentáveis. O resultado foi a desestruturação de uma cadeia que tinha forte impacto econômico no Interior.

Hoje o Estado não está entre as principais produções do cultivo e, por isso, visa voltar ao ranking nacional e ganhar a expressividade que não possui mais. Agora, o governo aposta em um modelo mais moderno e sustentável para reverter esse cenário. O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que o Estado tem condições de voltar a ser referência no cultivo.