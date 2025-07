BNB aplicará R$ 10,2 bilhões por meio do Plano Safra Agricultura Familiar

Banco do Nordeste ampliou volume de recursos para agricultura familiar para a safra 2025/2026 / Crédito: Alex Gomes em 04/04/2019

O Banco do Nordeste (BNB) aplicará o equivalente a R$ 10,2 bilhões na safra de pequenos produtores rurais da Região. O valor é disponibilizado através do Plano Safra Agricultura Familiar. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Somente o Ceará terá acesso a R$ 1,33 bilhão. A cerimônia de lançamento foi realizada em Brasília-DF, nesta segunda-feira, 30, e contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Para o presidente do BNB, Paulo Câmara, que também esteve na solenidade de lançamento na capital federal, o Banco desempenhará função estratégica na distribuição de recursos aos produtores rurais, principalmente por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Paulo lembra que o volume de recursos disponíveis para a área de atuação do BNB será mais de 100% maior no ciclo 2025/2026 do que no anterior. "O Banco do Nordeste tem uma função estratégica na execução do Pronaf em nossa Região. Atuamos como principal operador de crédito para a agricultura familiar, acompanhando as diretrizes de inclusão produtiva e desenvolvimento sustentável defendidas pelo presidente Lula”, afirmou.

De acordo com dados preliminares do Banco Central, O BNB foi responsável por 94% dos contratos firmados e por 70% do volume financeiro contratado pelo Pronaf na Região. Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste Crédito: AURÉLIO ALVES Por meio do Pronaf, o BNB formalizou mais de R$ 9,6 bilhões em contratos com agricultores familiares no ciclo 2024/2025. Fora mais de 660 mil operações de crédito.