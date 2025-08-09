PSDB Ceará confirma retorno de Ciro Gomes e 'intenção' de candidatura ao Governo do Estado

Publicamente, Ciro diz não ter pretensão de concorrer a mais nada, sinalizando apoio para concorrer o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio / Crédito: Yuri Allen, em 17/4/2024

O presidente do PSDB Ceará e prefeito de Massapê, Ozires Pontes, confirmou que está “tudo certo” para a retorno de Ciro Gomes, ainda no PDT, à sigla tucana. Segundo ele, não há data oficial para o ato, mas o movimento já era articulado “há muito tempo”. “Certíssima a ida dele para o PSDB. Não tem data marcada ainda. Na semana que vem não vai ser, até porque o senador Tasso Jereissati está em São Paulo, só chega na quarta. Pode ser na outra semana, mas está tudo certo”, disse Ozires ao O POVO neste sábado, 9.

O presidente do PSDB Ceará disse ainda que Ciro recebe apoio de alas da direta e da extrema-direita. "Os bolsonaristas estão vibrando com a provável candidatura do Ciro ao Governo [do Ceará], estão querendo votar. Aqui na Zona Norte, onde eu milito fortemente, não tem outro nome. O único nome, mesmo, com chance de vitória é o de Ciro Gomes", afirmou. "Se vier com outro nome, eu não vejo viabilidade, não", finalizou Ozires. Entenda filiação de Ciro ao PSDB Conforme antecipado pelo O POVO, Ciro definiu o retorno ao PSDB e é cogitado para concorrer a governador do Ceará, por um possível bloco de oposição que reúne ex-adversários, como o União Brasil de Capitão Wagner e o PL, legenda do grupo bolsonarista.