Governo Federal dobra recursos da agricultura familiar para o Nordeste

Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste, durante anúncio das metas do Agroamigo no Plano Safra 2025/2026. Instituição já liberou R$ 1 bilhão em crédito e projeta dobrar o valor até o fim do ano / Crédito: Fernando Cavalcante

O Governo Federal anunciou a ampliação dos recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) destinados ao Nordeste, que passam de R$ 5 bilhões para R$ 11 bilhões em 2025. O valor representa o maior volume já direcionado à região dentro do programa, que integra as ações do Plano Safra 2025/2026.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 17, durante o evento de comemoração pelos 73 anos do Banco do Nordeste (BNB), em Fortaleza, com a presença do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e do presidente do banco, Paulo Câmara.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo o ministro, a medida corrige uma distorção histórica, em que a maior parte dos recursos do Pronaf se concentrava no Sul do País. “Hoje, o Nordeste concentra mais de 1 milhão de contratos ativos. Isso está impactando diretamente a renda dos agricultores familiares, a produção de alimentos e a qualidade de vida no campo”, afirmou.

Presidente do BNB, Paulo Câmara destaca papel estratégico do Nordeste no Plano Safra da Agricultura Familiar: "Estamos preparados para chegar a R$ 2 bilhões com o Agroamigo" Crédito: Fernando Cavalcante Além da ampliação do Pronaf, o Banco do Nordeste contará com um orçamento recorde para o Plano Safra: quase R$ 10 bilhões serão destinados ao financiamento agrícola na região em 2025/2026 — praticamente o dobro do volume registrado em 2022, quando foram liberados cerca de R$ 4,5 bilhões.

Uma das frentes em destaque é o apoio à agricultura familiar. Entre as novas linhas de crédito anunciadas está a que permite a aquisição de tratores de até 70 cavalos, com juros de 2% ao ano, carência de três anos e prazo de pagamento de até dez anos. Para Câmara, trata-se de uma política pública estruturada para impulsionar a modernização da produção e ampliar a produtividade no campo.