Algodão do Ceará: Faec e Embrapa lançam nova variedade desenvolvida para o Estado

Campo experimental do "Algodão do Ceará" desenvolvido pela Embrapa / Crédito: Bruno Cabral/Faec

Foi apresentado ao mercado neste sábado, 7, o "Algodão do Ceará", variedade de algodão de fibra longa desenvolvida pela Embrapa Algodão. A novidade tem características que se adaptam ao modo de produção local. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O lançamento foi feito pelo presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, durante o Encontro de Produtores Rurais do Cariri (ExpoCariri), em Barbalha (Região do Cariri).

Um campo experimental foi plantado na sede da Embrapa Algodão que fica no município para verificar a adaptabilidade desse tipo de algodão de fibra longa.

Amílcar destaca que a ideia é revitalizar a cotonicultura no Ceará por meio de um produto de alto valor agregado, que possa se diferenciar sobre outros tipos de algodão de renome internacional. Inauguração da nova sede do Sistema Faec/Senar em Barbalha Crédito: Bruno Cabral/Faec A iniciativa também envolve o desenvolvimento da marca Algodão do Ceará e polo industrial para o setor.

O evento ainda contou com a participação de autoridades como o diretor técnico do Sebrae Ceará, Alci Porto; o secretário executivo do Agronegócio da SDE, Silvio Carlos; e o prefeito de Barbalha, Guilherme Saraiva; além do senador Cid Gomes (PSB-CE). Conforme O POVO já havia publicado em outubro, o projeto da Embrapa de desenvolver um novo tipo de algodão se integra ao esforço de fomentar a atividade novamente no Ceará. Existe a perspectiva de plantar 10 mil hectares do nova variedade a partir de 2025. A nova espécie, a BRF-700, deve abastecer as indústrias têxteis e de confecção instaladas no Ceará. Um estudo da Fiec aponta que a atual demanda por algodão no Estado chega a 106 mil hectares. O Ceará possui a quinta indústria têxtil mais importante do País.