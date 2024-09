Ceará alcança US$ 20 milhões em exportações de algodão em 2024, alta de 30%

Os dados constam em relatório elaborado pelo Centro Internacional de Negócios (CIN) da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). Crédito: TATIANA FORTES/ GOV. DO CEARA

O Ceará atingiu US$ 20 milhões em exportações de algodão de janeiro a agosto de 2024, uma alta de 30% em relação a igual período do ano anterior, quando detinha US$ 15,4 milhões. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O Estado ocupa a nona colocação nacional e a terceira do Nordeste de maior valor exportado na categoria, atrás apenas da Bahia e do Maranhão na região. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em relação ao volume exportado de algodão, o crescimento cearense foi de 56% no ano a ano, equivalente a 4,37 mil toneladas até agosto de 2024 ante 2,79 mil toneladas em igual período de 2023.

A nível nacional, a liderança do comércio fica a cargo do Mato Grosso. O Brasil atingiu US$ 3,27 bilhões exportados em algodão até agosto de 2024, com crescimento anual de 171%. Os dados constam em relatório elaborado pelo Centro Internacional de Negócios (CIN) da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). Tipo de algodão exportado no Ceará O algodão está entre os dez produtos mais exportados do Ceará, que se concentra em derivados do algodão, como fios e tecidos, em vez do algodão cru.

A pauta exportadora no Estado é, assim, composta por produtos com alto teor de algodão em peso, fiapos de algodão e desperdícios de algodão. O estudo indica, ainda, alto valor à cadeia produtiva local e fortalecimento da indústria têxtil no cenário. Principais destinos das exportações A Ásia é o principal destino das exportações do algodão e seus derivados no Brasil. A China lidera as compras com US$ 1,21 bilhão entre janeiro e agosto de 2024, equivalente a 36,8% do total.

Em segundo lugar, o Vietnã demandou US$ 575,7 milhões do algodão brasileiro neste ano, com salto de 209% em relação a igual período de 2023. Bangladesh, Turquia e Paquistão vêm em seguida com US$ 398,6 milhões, US$ 323,4 milhões e US$ 283,9 milhões exportados, respectivamente, neste ano. "Esse aumento expressivo na demanda global por algodão brasileiro cria oportunidades significativas para as diversas regiões produtoras do país, incluindo o Ceará", indica o estudo.