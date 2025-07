32 municípios do Ceará recebem 40 tratores para auxiliar agricultura familiar

O Governo do Ceará realizou na manhã desta quarta-feira, 9, a entrega de 40 tratores destinados ao fortalecimento da agricultura familiar. A ação, coordenada pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), contempla 32 municípios e representa um investimento de R$ 9 milhões.

"Todos os tratores só foram entregues após a elaboração de um plano de trabalho. Esse plano foi elaborado pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce) em parceria com as associações, cooperativas ou prefeituras. Só após essa análise é que definimos quem estaria apto a receber o equipamento", explicou.

O secretário do Desenvolvimento Agrário, Moisés Braz, enfatizou que a distribuição dos tratores ocorreu com base em critérios técnicos.

Apesar do avanço, Valdelice apontou que a criminalidade em localidades rurais tem sido um desafio para os trabalhadores do campo no município.

“Nossa organização central é composta por 51 associações e cerca de 1.500 agricultores associados. Em dezembro, vamos elaborar um plano de trabalho e montar um cronograma para fortalecer a agricultura familiar do município. O agricultor vai deixar de trabalhar apenas com a enxada e passará a contar com esse suporte dentro da própria comunidade", disse.

Na comunidade quilombola Santa Luzia, no município de Independência, a chegada do trator também foi motivo de celebração. A agricultora Eliene Gomes relatou o impacto da novidade:

"O agricultor que está lá na zona rural, produzindo o alimento que chega à cidade, enfrenta muita insegurança. A maioria dos agricultores ativos hoje tem mais de 40 anos. Os filhos vão para a sede do município, para as cidades maiores, e ficam só os pais. Isso tem dificultado a permanência deles no campo", aponta.

Municípios e entidades beneficiadas:

Prefeituras Municipais

Brejo Santo – Prefeitura Municipal de Brejo Santo

Camocim – Prefeitura Municipal de Camocim

Caucaia – Prefeitura Municipal de Caucaia

Cruz – Prefeitura Municipal de Cruz

Icó – Prefeitura Municipal de Icó

Itaitinga – Prefeitura Municipal de Itaitinga

Nova Olinda – Prefeitura Municipal de Nova Olinda

Pacatuba – Prefeitura Municipal de Pacatuba

Pindoretama – Prefeitura Municipal de Pindoretama

Cooperativas

Amontada – Cooperativa dos Pecuaristas, Agricultores e Pescadores de Amontada (COPAGRAM)

Maranguape – Cooperativa Maranguapense de Frutas (COMFRUTAS)

Associações Comunitárias e Beneficentes

Altaneira – Associação Quilombo Cachimbo

Bela Cruz – Associação Comunitária dos Moradores e Agricultores Familiares do Povoado de Matriz (ACAFAM)

Beberibe – Associação Rural dos Moradores de Jatobá

Caridade – Associação Sementes do Amanhã

Caridade – Associação Comunitária de Vila Nova

Carnaubal – Associação Beneficente Rosa Maria dos Anjos

Cascavel – Associação dos Moradores da Comunidade de São Vicente de Paulo

Independência – Associação Comunitária dos Agricultores de São José e Região

Independência – Associação Comunitária de Santa Luzia

Ipú – Associação Comunitária dos Moradores de Santa Rosa e Adjacências

Itapajé – Associação dos Pequenos Produtores e Moradores do Sítio Jorge de Cima

Icó – Associação Comunitária de Lagoa (ASCOL)

Limoeiro do Norte – Associação dos Moradores de Croatá

Massapê – Associação dos Moradores de Boiada e Boqueirão do Engenho Velho

Massapê – Instituto de Integração e Desenvolvimento Ambiental e Social (Instituto Rizoma)

Mauriti – Associação Comunitária João Severino de Sousa

Morada Nova – Associação de Moradores do Sítio Pacavira/Serra da Volta

Morada Nova – Associação Comunitária de Aroeira II (ASCAR II)

Orós – Associação dos Pequenos Agricultores de Guassussê

Paramoti – Associação Comunitária de Cacimba Nova

Paramoti – Associação de Trabalhadores Rurais de Lages Olho D'água

Pentecoste – Associação Comunitária dos Produtores do Projeto de Assentamento Erva Moura

Pentecoste – Central das Organizações Associativas do Município de Pentecoste

Quixeramobim – Associação Comunitária Unida a Caminho da Verdadeira Justiça

Russas – Associação Comunitária José Martins Rodrigues de Lima

Santa Quitéria – Associação Comunitária Coração de Jesus dos Pequenos Produtores Rurais do Assentamento Morrinho

Sobral – Associação Comunitária dos Assentados e Assentadas do Assentamento Logradouro Campo Limpo

Tamboril – Associação Beneficente e Cultural de Sucesso



Ematerce recebe aparelhos para registrar dados da agricultura no Ceará

Durante o ato, também foram entregues 500 smartphones e dois aparelhos de GPS de alta precisão para os técnicos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce). Os equipamentos foram adquiridos por meio do Projeto São José, executado pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), com um investimento de R$ 620 mil.



Segundo o presidente da empresa, Inácio Costa, os dispositivos servirão como ferramentas de modernização do trabalho dos técnicos rurais. A iniciativa inclui o uso do aplicativo “+AterCeará”, uma plataforma criada para registrar e avaliar dados sobre a agricultura familiar no estado.

“Com isso, todos os técnicos e técnicas da Ematerce em campo passarão a contar com um smartphone para realizar o cadastro dos agricultores e da produção agrícola familiar do nosso estado”, disse Inácio.