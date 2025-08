Metade da produção de castanha de um mês é exportada em um dia do Ceará para os EUA

“Se o navio atrasar, estamos no risco de sermos taxados em 50%. Daí teremos de trazer o navio de volta, pois eu não consigo arcar com a taxa”.

O documento versa que as mercadorias já em trânsito não terão a cobrança extra, que, na quinta-feira, 31, foi estendida por mais um dia e, agora, entra em vigor não mais em 6 de agosto, mas no dia 7.

Sobre a ideia do Governo do Ceará de abrir o mercado chinês, destaca que, ao contrário do interesse do mercado de pescados, para o seu segmento, é difícil exportar para a Ásia por questões competitivas, já que a maioria dos concorrentes internacionais é de asiáticos, como Índia e Vietnã. (Colaborou Mariah Salvatore/Especial para O POVO)

Veja lista completa dos 694 produtos isentos da taxa de 50%, segundo a Casa Branca:

