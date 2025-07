Plano para indústria, empregos e agro será anunciado, diz Haddad

Ministro Fernando Haddad concedeu entrevista na manhã desta quinta-feira, 31 / Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) afirmou que o governo está “calibrando” o plano de contingência que busca atenuar os efeitos do tarifaço dos Estados Unidos e deve anunciar as medidas “nos próximos dias”. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado “Parte do nosso plano previsto vai ser apreciado para ser lançado nos próximos dias, de acordo com a proteção à indústria brasileira, aos empregos no Brasil e ao agro também. Dentro do plano de contingência, já havia medidas nessa direção e vamos agora calibrar justamente à luz do que foi anunciado ontem (quarta-feira, 30) para que possa acontecer o mais rápido possível”, afirmou na manhã desta quinta-feira, 31 de julho.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Haddad ponderou, no entanto, que o governo não mira apenas os grandes setores produtivos. O objetivo das medidas é contemplar setores mais frágeis, os quais, “na pauta de exportação não são significativos, mas o efeito (do tarifaço) sobre eles é muito grande”. A edição do plano está a cargo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) e da Secretaria de Política Econômica. Em seguida, vai ser encaminhado à Casa Civil e, em seguida, para apreciação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nova rodada de negociações O ministro contou também que a assessoria do ministro americano Scott Bessent (Tesouro) fez contato com o Ministério da Fazenda para uma nova rodada de negociações com, na qual Haddad vai buscar rever a taxação sobre mais itens da pauta exportadora brasileira. “Vamos levar às autoridades americanas os nossos pontos de rusga. Há muita injustiça nas medidas anunciadas ontem, há correções a serem feitas e há setores afetados que não precisariam estar afetados. Nenhum a rigor. Mas há casos que são dramáticos e deveriam ser considerados imediatamente”, declarou.