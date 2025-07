Pescados: China é mercado de crescimento imediato se governo conseguir reduzir taxa

Cargas de pescados precisam estar no porto nesta sexta-feira, 1º de agosto, para embarcar no domingo / Crédito: FCO FONTENELE

Os pescados do Ceará enxergam no mercado chinês a melhor oportunidade de atenuar as perdas impostas pelos Estados Unidos no tarifaço anunciado na quarta-feira, 30 de julho. Para isso, no entanto, é preciso que o governo brasileiro consiga reduzir a tarifa de exportação cobrada pelos chineses de 15% para 5% ou mesmo zerar. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado “Se eles (governos federal e estadual) conseguirem reduzir as tarifas, o efeito é imediato”, afirmou Paulo Gonçalves, diretor do Sindicato das Indústrias de Frio e Pesca do Ceará (Sindfrio).

Mercado europeu também é foco Outro mercado que está no radar do setor de pescados cearense é o europeu, de acordo com Paulo Gonçalves. A retomada da venda para os países da Europa, interrompida há mais de 7 anos, também foi um tema tratado entre o Sindfrio e Alckmin. “Nós pedimos ao vice-presidente e ao governador um esforço maior para tentar liberar o mercado europeu. É muito importante para nós”, afirmou. Nesta frente, o Governo Federal tenta destravar o acordo entre Mercosul - bloco econômico formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai - e a União Europeia. Mas enfrenta resistência em algumas frentes de negociações.