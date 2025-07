70% dos setores que mais exportaram no Ceará têm os EUA como relevante

Operações de carga no Porto do Pecém, na área de materiais produzidos através do aço / Crédito: FCO FONTENELE

Dos dez setores que figuraram no ranking dos que mais exportaram no Ceará, no primeiro semestre de 2025, sete (70%) tiveram os Estados Unidos como mercado relevante. E quase todos serão taxados em 50% pelo presidente Donald Trump a partir de 6 de agosto, menos o segmento do aço, que já paga essa alíquota mais elevada desde 4 de junho. A única grande exceção é para combustíveis, em que vários itens foram listados como isentos pela Casa Branca.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Além disso, dos sete que têm os EUA como destaque no Ceará, três (42,86%) registraram mais de 50% das vendas para fora do Estado direcionadas para o país norte-americano. Dentre os três, está justamente o topo das exportações cearenses de janeiro a junho de 2025, que foi ferro fundido, ferro e aço (SH2 72), com US$ 534,77 milhões comercializados para outros países. O valor representou 49,98% do total exportado pelo Ceará no primeiro semestre, que chegou a US$ 1,07 bilhão. Neste segmento, os Estados Unidos absorveram a maior parte (US$ 426,2 milhões), seguidos por França (US$ 43,4 milhões), Polônia (US$ 19,6 milhões) e México (US$ 15,5 milhões).