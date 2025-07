Últimas cargas de pescados do Ceará fazem o embarque para os EUA até domingo, 3

Fortaleza, CE, BR 17.07.25 Operações de carga no Porto do Pecém - Navio descarregando containers (Fco Fontenele/O POVO) / Crédito: FCO FONTENELE

Desta quinta-feira, 31 de julho, até domingo, 3 de agosto, os exportadores cearenses se preparam para levar ao porto as últimas cargas que têm em estoque. A ideia é que cheguem aos Estados Unidos no período de isenção de mercadorias já embarcadas. Na ordem executiva publicada pela Casa Branca, os produtos que já estavam em modo final de trânsito não sofrem a sobretaxa de 50% no prazo antes de 0h1min do dia 6 de agosto, data em que o tarifaço entra em vigor.