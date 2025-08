Tarifaço coloca em risco 1/4 da produção de cera

Produção de cera de carnaúba envolve cerca de 70 mil trabalhadores no Ceará durante a safra, que dura de quatro a cinco meses / Crédito: JÚLIO CAESAR

A elevação das tarifas de importação imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros tem causado preocupação no setor da cera de carnaúba, especialmente no Ceará, onde se concentra a maior parte da produção nacional. Na avaliação do setor, 1/4 da produção entra em risco se o produto não for incluído na lista de exceções. Exportada há mais de 150 anos, a cera é considerada uma das matérias-primas mais tradicionais da região e tem os Estados Unidos como um de seus principais mercados.



Além disso, Gadelha relatou que embarques de cera já foram cancelados desde que a nova alíquota foi anunciada, o que acende um alerta sobre possíveis perdas contratuais ou de mercado.

No primeiro semestre de 2025, o Brasil exportou 9,57 milhões de quilos de cera de carnaúba, gerando US$ 82,57 milhões em receita — um crescimento de 29% tanto em volume, quanto em valor exportado, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Os Estados Unidos foram responsáveis por 20,2% do volume exportado, totalizando 1,93 milhão de quilos e gerando US$ 17,58 milhões em compras no período. O país é, atualmente, o maior comprador individual da cera brasileira em termos de valor, com média de US$ 9,57 por quilo.



A produção da cera de carnaúba é amplamente distribuída em diversas regiões do Ceará, como o Vale do Jaguaribe, Vale do Coreaú, Chapada da Ibiapaba e Sertão Central. Municípios como Eusébio, Itarema, Fortaleza, Russas e Maracanaú estão entre os principais exportadores do estado.

Além de acompanhar as articulações com o governo federal para tentar reverter a medida, representantes do setor também esperam que a carnaúba possa ser incluída em uma lista de exceções ou isenções — retomando o patamar de alíquotas praticado anteriormente, que variava entre 3% e 10%.

“A gente entende que foi uma decisão apressada. Parece que não houve uma análise detalhada sobre quais produtos manter ou tirar dessa lista”, comentou Edgar.