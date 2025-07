Turismo movimenta R$ 13 bilhões em Fortaleza no 1º semestre de 2025

A movimentação gerou impacto de R$ 13 bilhões na economia local e mais de 322 mil empregos ligados ao setor / Crédito: FCO FONTENELE

Os dados foram divulgados pelo Observatório do Turismo de Fortaleza, núcleo de dados e pesquisas da Secretaria de Turismo de Fortaleza (Setfor). Em comparação com o primeiro semestre de 2024, o número de turistas cresceu 21%. O impacto direto na economia foi de R$ 9,4 bilhões, frente aos R$ 7,8 bilhões registrados no mesmo período do ano anterior. O gasto médio por visitante foi de R$ 4.350,40, incluindo despesas com hospedagem, alimentação, entretenimento, compras e transporte.