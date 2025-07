Com alta de 88% no turismo internacional, Ceará fatura R$ 6,6 bi no semestre

Estado registra crescimento no fluxo de visitantes, expansão de voos e aumento da formalização no setor, com alta de 10,7% e avanço na formalização

Com taxa média de ocupação hoteleira de 73,8% no período, os turistas que visitaram o Ceará gastaram, em média, R$ 3.840,44. O crescimento do setor no estado foi de 10,7%, acima da média nacional, que ficou em 9,5%, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O setor de turismo do Ceará movimentou R$ 6,6 bilhões no primeiro semestre de 2025, resultado da chegada de 1,7 milhão de visitantes entre janeiro e junho, segundo balanço divulgado pela Secretaria do Turismo (Setur ). O desempenho reforça a relevância econômica da atividade para o desenvolvimento regional.

A Europa segue como o principal mercado emissor, representando 63,29% dos visitantes estrangeiros, mas houve crescimento expressivo da América do Sul (21,41%) e da América do Norte (14,04%) . Entre os países com maior número de visitantes estão Portugal (17,82%) , Argentina (15,90% ) e Estados Unidos (13,55%).

Além do desempenho econômico e do crescimento do fluxo internacional, o Estado também ampliou a formalização e o planejamento da atividade turística. Houve um aumento de 59,93% nos cadastros de prestadores de serviço no Cadastur, sistema do Ministério do Turismo.

O Ceará também alcançou um número inédito de municípios inseridos no Mapa do Turismo Brasileiro: são 86 oficialmente integrados e outros 22 em processo de inclusão, totalizando 109 cidades envolvidas com a política pública de turismo.



A expectativa da Setur é que o segundo semestre mantenha a trajetória de crescimento, impulsionada pela alta estação, pelos ventos favoráveis à prática de esportes náuticos e pela continuidade dos investimentos em conectividade e infraestrutura.