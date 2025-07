Turismo corporativo cresce no Ceará e mira em público internacional

Breno Mesquita e Claudio Junior, sócios e presidentes da BBC Eventos, juntamente de Eduardo Bismarck, secretário do Turismo do Ceará / Crédito: Beatriz Nascimento/Setur/Divulgação

Com foco na geração de negócios e na inserção do Ceará em novos mercados, a 14ª edição do Brazil Travel Market (BTM) transforma Fortaleza em palco estratégico do turismo nacional e internacional. O evento será realizado nos dias 23 e 24 de outubro no Centro de Eventos do Ceará e deve reunir mais de 5 mil profissionais do setor, incluindo compradores internacionais, operadoras, agentes de viagens, redes hoteleiras, companhias aéreas e marítimas, representantes institucionais e do trade.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Consolidado como o maior evento B2B do setor no Norte e Nordeste, o BTM amplia neste ano sua atuação no turismo corporativo e reforça a vocação internacional do Ceará, com a presença de entre 18 e 28 expositores e palestrantes de países como Israel, Japão, Tailândia, Uruguai, Estados Unidos e Itália. O evento também mira mercados prioritários para o estado — como Portugal, França e Argentina — e contará com rodadas de negócios exclusivas articuladas com a Embratur.

Fortaleza se reposiciona como destino de negócios

Fortaleza chega ao evento com uma nova proposta de marca. Em processo de reposicionamento, a capital cearense passa a se apresentar como destino para turismo de negócios e eventos, além do lazer. A estratégia inclui a ampliação da oferta de espaços e experiências para o segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), combinando infraestrutura com cultura, gastronomia, arte e compras.

Segundo a secretária municipal de Turismo, Denise Carrá, o município também avança em articulações com a nova concessionária do Porto do Mucuripe para transformar a cidade em terminal de embarque de cruzeiros, não apenas ponto de escala. Fortaleza já tem novas atracações confirmadas para a próxima temporada e busca ampliar sua participação no setor.