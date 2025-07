Praia Acessível: opção de lazer e turismo é ampliada Litoral Leste do Ceará

Foi inaugurada nessa sexta-feira, 25, a Estação Praia Acessível, localizada na Praia do Canto da Barra. O equipamento promove o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida a atividades como banho de mar assistido e esportes adaptados

/ Crédito: Divulgação/Governo do Estado do Ceará

A população de Fortim, no Litoral Leste do Ceará, passou a contar com mais uma opção de lazer inclusivo. Foi inaugurada nessa sexta-feira, 25, a Estação Praia Acessível, localizada na Praia do Canto da Barra. O equipamento promove o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida a atividades como banho de mar assistido e esportes adaptados.

A iniciativa é da Secretaria dos Direitos Humanos do Estado do Ceará (Sedih) e faz parte da expansão do projeto Praia Acessível, que já funciona em municípios como Fortaleza, Caucaia, Aquiraz e Aracati.