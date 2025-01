Com 614 mil admissões, Ceará gerou 56,2 mil empregos formais em 2024, diz Caged

No mercado de trabalho formal, Ceará teve saldo positivo de abertura de vagas em 2024 / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ceará apresentou saldo positivo de 56.231 vagas de trabalho formal abertas em 2024. O resultado foi obtido após 614.833 admissões e 558.602 demissões. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados fazem parte do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e reúne informações sobre o trabalho com carteira assinada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O resultado de 2024 é melhor do que o de 2023, quando o saldo positivo de contratações no mercado de trabalho formal foi de 52.106, com 561.093 admissões e 508.937 demissões.

O dado do ano passado só não foi melhor do que o desempenho de 2022, quando 543.277 trabalhadores foram contratados e 477.329 demitidos, gerando um saldo positivo de 65.948 vagas. Resultado nacional de emprego é negativo em dezembro Todos os setores do mercado de trabalho formal brasileiro apresentaram fechamento líquido de postos de trabalho em dezembro, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O maior fechamento de postos formais partiu do setor de serviços, com encerramento líquido de 257.703 vagas no mês passado. Isso equivale a pouco menos da metade do fechamento total de 535.547 postos formais registrado em dezembro.