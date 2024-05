Turismo brasileiro tem melhor alta temporada em 10 anos, aponta CNC

Valor injetado no País por turistas chegou à marca de R$ 162,2 bilhões. Panorama do Turismo também revela alta de contratações — com setor de bares e restaurantes como maior empregador

No que diz respeito às receitas dos turistas estrangeiros, o volume é recorde na série histórica . No total, foram movimentados US$ 2,1 bilhões, montante que representa um aumento de 31% se comparado ao desempenho da temporada anterior. O valor mais alto da série histórica foi observado em 2016/2017 (US$ 1,89 bilhão).

Com um total de R$ 162,2 bilhões, o turismo no Brasil teve o maior volume de receitas em uma década na alta temporada 2023/2024 (que compreende os meses de novembro e dezembro, janeiro e fevereiro). É o que apontam os dados compilados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e divulgados na última quinta-feira, 2.

Também foi divulgado pela CNC o Panorama do Turismo, uma compilação mensal de dados relacionados ao desempenho do setor. Em fevereiro, o volume de receitas foi de R$ 36,01 bilhões, o melhor fevereiro desde 2016 (quando o valor chegou a R$ 36,81 bilhões). Se comparado ao ano anterior, o aumento foi de 0,3%. A previsão do estudo é de que o turismo apresente crescimento na ordem de 2% em 2024.

“Esse resultado mostra todo o potencial do turismo do Brasil sendo reconhecido e se tornando, cada vez mais, um importante pilar econômico, de geração de emprego e renda para o país. Mais um recorde alcançado graças ao esforço concentrado de todo o governo federal, da iniciativa privada e do brasileiro que voltou a acreditar no Brasil e que quer conhecer cada vez mais os nossos encantos”, concluiu.

Para o ministro do turismo, Celso Sabino, os dados mostram o Brasil retornando ao cenário internacional com um turismo ainda mais consolidado.

Outro dado relevante foi a alta de 5,2% no número de contratações efetivas em fevereiro deste ano, o que representou a geração de cerca de 24 mil postos de trabalho. O maior empregador foi o ramo de bares e restaurantes, com saldo de contratações de 15,5 mil pessoas — setor que emprega formalmente, em todo o País, um total de 3,3 milhões de trabalhadores. A expectativa da CNC é de que, em 2024, o turismo gere mais de 154 mil novas vagas.

Programas de incentivo

O turismo interno também tem sido uma prioridade do Ministério do Turismo (MTur), que lançou diversos programas para incentivar o brasileiro a conhecer o País. Dentro da iniciativa Conheça o Brasil, a pasta tem o objetivo de incentivar e facilitar as viagens dos brasileiros.

Entre as propostas da iniciativa estão a ampliação da conectividade e mobilidade entre destinos nacionais, com especial ênfase nas localidades turísticas regionais, e o aumento do número de turistas nos destinos brasileiros, estimulando a geração de negócios aos prestadores de serviços turísticos e fomentando a competitividade no setor.

Já a iniciativa Conheça o Brasil Realiza, feita em parceria com o Banco do Brasil, oferta aos brasileiros, correntistas do Banco, condições facilitadas para comprar serviços turísticos e passagens aéreas com juros e forma de parcelamento especiais. Também beneficia os prestadores de serviços cadastrados no Cadastur, que podem oferecer produtos e soluções para aumentar a venda de seus produtos e serviços.

No Conheça o Brasil Voando, por sua vez, a proposta é incentivar e facilitar as viagens dos brasileiros dentro do país é o objetivo desse programa. Em parceira com o Ministério de Portos e Aeroportos, Associação Brasileiras das Empresas Aéreas (Abear), e as companhias Azul, Gol, Latam e Voepass, o Ministério do Turismo afirma reunir esforços para democratizar o acesso à aviação civil e reduzir o custo operacional das empresas aéreas.

A mais recente a ser lançada, o Conheça o Brasil Cívico, estimula que estudantes, professores e pesquisadores conheçam a história nacional visitando atrativos de Brasília (DF). A iniciativa é desenvolvida em parceria com a Secretaria de Turismo do Distrito Federal e o trade turístico local.