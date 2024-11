Contratações do Agroamigo cresceram 62% em 2024 no Ceará

Ao todo, o Banco do Nordeste já tem R$ 8,7 bilhões em contratações Crédito: Ana Luiza Serrão

O Agroamigo, programa de microfinança rural do Banco do Nordeste (BNB), atingiu o valor de R$ 868 milhões em operações até outubro deste ano no Ceará. O valor é cerca de 62% maior do que o registrado durante 2023, quando bateu R$ 534 milhões. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado No caso do Crediamigo, o volume de financiamento ultrapassou os R$ 2,6 bilhões até outubro, ou seja, um crescimento de 13% em relação ao ano passado (R$ 2,35 bi). Ao todo, a instituição financeira já tem R$ 8,7 bilhões em contratações.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O número foi divulgado nesta quarta, 27, na entrega do XVII Prêmio Banco do Nordeste da Agricultura Familiar e do IX Prêmio Banco do Nordeste de Microfinanças, que reconheceu projetos no âmbito do empreendedorismo feminino, da sustentabilidade e da inovação e tecnologia.

De acordo com a Eliane Brasil, superintendente do BNB, o resultado abarca os empreendedores de qualquer porte e demonstra um o potencial do Estado. Além disso, o superintendente de agronegócio e microfinança rural do banco, Luiz Sérgio Farias, afirmou que, atualmente, o Agroamigo tem em torno 2.800 operações por dia, mas a meta é ampliar para 3 mil em 2025. "É uma missão de emprestar o dinheiro, mas com um objetivo maior, que é a geração e o apoio ao sonho, mas a geração e de receita, de renda e diminuição de pobreza [...] E a ordem que eu recebi é: precisamos incluir mais as pessoas que estão no CadÚnico, no Bolsa Família."