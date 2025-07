Plano Safra: contratação de crédito rural cresce 100% no Ceará

Agricultora familiar do interior do Ceará durante colheita: novo Plano Safra amplia crédito e incentiva produção agroecológica e mecanizada no semiárido nordestino / Crédito: MARIANA PARENTE

O governo federal anunciou os valores do Plano Safra 2025/2026, contemplando a agricultura empresarial e familiar com um volume total de recursos que ultrapassa os R$ 594 bilhões. O plano traz ajustes nas taxas de juros e amplia o acesso ao crédito com foco em regiões como o Nordeste, que registrou crescimento expressivo no último ciclo.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Para a agricultura empresarial, o valor destinado chega a R$ 516 bilhões, o maior da história. O montante representa um aumento de 1,5% em relação ao ciclo anterior. Entre as novidades está a exigência do cumprimento das recomendações do zoneamento agrícola de risco climático para acesso ao crédito.