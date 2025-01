Agroamigo atinge mais de R$ 1 bi no Ceará e cresce 48% em 2024

Houve, também, aumento de 18% no número de contratações, passando de 71.949 para 84.547 / Crédito: Fernando Cavalcante/Ascom BNB

O Agroamigo contratou R$ 1,04 bilhão somente no Ceará, entre janeiro e dezembro de 2024. O montante representa um aumento de 48% em relação ao valor de todas as contratações feitas em 2023, quando foram desembolsados R$ 708 milhões. No comparativo com 2022 (R$ 463 milhões), o crescimento foi de 126%. Houve, também, aumento de 18% no número de contratações, passando de 71.949 para 84.547.

No Ceará, mais de 14 mil clientes contrataram, no ano passado, pela primeira vez com o programa de microcrédito rural.

"O Banco do Nordeste recebeu mais de 113 mil clientes novos no Agroamigo, em 2024. São famílias que nunca tinham tido acesso a esse crédito e agora estão recebendo recursos para aplicar na sua plantação, criação de animais ou beneficiando sua produção. O presidente Lula nos deu essa missão de levar oportunidades a todos os lugares, atendendo principalmente os pequenos”, afirma. Já a superintendente estadual do BNB no Ceará, Eliane Brasil, uma das maiores vantagens do programa é a oferta de apoio técnico aos produtores cearenses. "Nossos agentes de crédito chegam a todo o estado não só com o dinheiro para aquela família investir, mas com orientação de como melhorar sua gestão e sua produção. Contamos com parceiros importantes como a Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) e a Fetraece, para fazer com que o agricultor cearense agregue mais valor ao seu produto."