Pronaf: veja produtos com desconto nas operações de crédito rural

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) divulgou a relação dos produtos agrícolas que terão bônus de desconto para agentes financeiros operadores do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

No Ceará, três alimentos foram contemplados: o leite, com desconto de 4,15% por litro, a castanha de caju, com abatimento de 21,29% por kg, e a cesta de produtos com 1,04%. Esta última abrange feijão, leite, mandioca e milho, com uma média ponderada.

Isto, na prática, significa que o produtor recebe o bônus quando o valor do seu cultivo fica inferior ao preço de referência. A partir daí, é permitido desconto no pagamento ou amortização das parcelas de financiamento no programa.