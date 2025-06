BNB ultrapassa R$ 1 bilhão em crédito para inscritos no CadÚnico com o programa Acredita

A ação já beneficiou mais de 112 mil clientes, sendo 68% mulheres, em toda a área de atuação do Banco, que inclui, além do Nordeste, parte de Minas Gerais e do Espírito Santo. O valor médio das operações é de R$ 9.190 / Crédito: Gabriel Morais

O Banco do Nordeste (BNB) superou a marca de R$ 1 bilhão de crédito contratado através do programa Acredita no Primeiro Passo, iniciativa do Governo Federal voltada à inclusão produtiva de empreendedores inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

Lançado em 2024, o programa “Acredita” é operacionalizado pelo Crediamigo, linha de microcrédito do Banco do Nordeste que adota uma metodologia baseada em orientação ao uso do crédito, proximidade com o cliente e operações simplificadas. Para quem está inscrito no CadÚnico, os juros partem de 0,82% ao mês.