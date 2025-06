BNB Clube abre inscrições para 2ª edição de sua meia-maratona

O evento acontecerá no dia 20 de julho, com distâncias de 5 km, 10 km e 21 km. Quem deseja participar da prova pode se inscrever de forma online até o dia 15 de julho

O BNB clube abriu inscrições para a segunda edição da sua meia-maratona. O evento acontecerá no dia 20 de julho, com distâncias de 5 km, 10 km e 21 km. A largada acontecerá na sede do clube, localizada no bairro Aldeota, às 5h15 para os 21 km e às 05h30 para os 5 km e 10 km.

Quem deseja participar da prova pode se inscrever de forma online até o dia 15 de julho. O segundo lote de vendas, válido até esta sexta-feira, 20, tem valor de R$ 120 para o público geral e R$ 100 para sócios do clube, funcionários do Banco do Nordeste (BNB), bancários sindicalizados ao Sindicato dos Bancários do Ceará (SEEB-CE) e funcionários do Grupo Camed.